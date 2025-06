Otto mesi senza salario i lavoratori Life Project dicono basta e scatta lo sciopero

otto mesi senza salario, i lavoratori di Life Project sono arrivati al limite. Il Sul di Reggio Calabria ha proclamato due giornate di sciopero il 23 e 24 giugno per denunciare questa crisi umiliante. Questi dediti professionisti si impegnano quotidianamente con passione e sacrificio, ma ora chiedono giustizia e rispetto per il loro prezioso lavoro. È arrivato il momento di ascoltarli e intervenire prima che sia troppo tardi.

Il Sul, Sindacato Unitario Lavoratori, di Reggio Calabria ha proclamato due giornate di sciopero per il 23 e 24 giugno, dei dipendenti della cooperativa Life Project, da otto mesi senza stipendio. Una situazione diventata ormai insostenibile. Questi lavoratori si dedicano ogni giorno.

