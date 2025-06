Ossa rotte e finti incidenti per truffare le assicurazioni | 6 condanne e 2 assoluzioni

Dietro a un inquietante fenomeno di ossa rotte e finti incidenti, si nasconde un’associazione criminale senza scrupoli che ha sfruttato la disperazione di molte persone, inducendole a lesioni gravi pur di ottenere pochi euro. Sei condanne e due assoluzioni testimoniano la complessità di un’indagine che rivela un sistema di truffe ben orchestrato. Ma cosa si cela dietro queste false tragedie? Scopriamolo insieme.

Avrebbero approfittato di persone disperate, disposte - pur di incassare poche centinaia di euro - a farsi spaccare braccia e gambe, per simulare finti incidenti stradali e truffare le compagnie assicurative. Per 8 imputati, coinvolti in uno dei diversi blitz sugli spaccaossa, "Contra Fides".

