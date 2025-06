Ospedali al limite gettonisti liste d’attesa | sanità veneta col fiato corto

L'estate torrida mette a dura prova gli ospedali del Nord-Est, tra liste d’attesa infinite e carenze di personale. La sanità veneta, ormai al limite, si trova nel mirino di gettonisti e criticità crescenti, con cittadini che affrontano un vero e proprio calvario. È il momento di chiedersi: come si può risollevare un sistema sotto stress, garantendo cure tempestive a chi ne ha bisogno?

L'estate bollente degli ospedali del Nord-Est del Paese: la fotografia scattata da Simeu L'Identità.

