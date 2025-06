ospedale a villachiaviche il progetto va in consiglio

L’atteso progetto dell’ospedale a Villachiaviche entra nel vivo, con il Consiglio Comunale chiamato a decidere il futuro di un’opera strategica per la salute pubblica. Dopo aver superato la lunga conferenza dei servizi, che ha integrato il progetto con tutte le osservazioni e prescrizioni tecniche, ora si apre la fase cruciale dell’approvazione definitiva. Il 10 luglio sarà un giorno chiave: a seguire, si delineano nuovi scenari per il territorio e i cittadini.

Nuovo step del complicato percorso di attuazione del Bufalini due. Chiusa l’interminabile conferenza dei servizi (alla quale hanno preso parte tutte le amministrazioni e gli enti competenti, integrando il progetto secondo le osservazioni ricevute e le prescrizioni tecniche emerse) ora la palla passa ad un vaglio fondamentale: l’approvazione da parte del consiglio comunale. La seduta sarà impegnata il prossimo 10 luglio. A seguito dell’approvazione definitiva è prevista una nuova presentazione pubblica per illustrare alla cittadinanza il progetto così come approvato. Contestualmente, per l’attuale ospedale Bufalini si prevede un processo di rifunzionalizzazione, che riconfigurerà la struttura con una vocazione più territoriale, mantenendola al servizio della comunità locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it