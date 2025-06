Osimhen-Napoli la svolta attesa è finalmente arrivata? Ora l’intenzione è chiara

Osimhen Napoli, la svolta tanto attesa finalmente si concretizza: l’intenzione è ormai chiara e definitiva. Dopo mesi di incertezze, la separazione tra il talentuoso attaccante e il club partenopeo sembra ormai certa, segnando un capitolo importante del calciomercato estivo. La decisione di addio era nell’aria già dalla scorsa stagione, e ora, con questa scelta, si sancisce una fine ma anche un nuovo inizio. La...

L'intenzione di Victor Osimhen è chiara, con la svolta tanto attesa forse giunta ad una conclusione finale in casa Napoli. Il destino di Victor Osimhen è già scritto da diverso tempo. Il calciatore e il Napoli si separeranno in questa sessione estiva di calciomercato, stavolta però definitivamente. Le parti infatti già nell'annata scorsa erano arrivate ad un punto di non ritorno, con la voglia e desiderio di dirsi addio al più presto. La difficoltà però di trovare una società disposta a pagare il valore della clausola rescissoria – inizialmente fissata a 125 milioni di euro – ha portato il club ad abbassare le pretese ed "accontentarsi" con 75 milioni.

