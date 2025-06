Osimhen Juventus ora è il piano B | il bomber nigeriano diventa l’alternativa a Gyokeres! Novità sul futuro dell’attaccante Ultimissime

La Juventus sta pianificando il futuro e, tra le tante strategie, Victor Osimhen si configura come l’“alternativa” di peso a Gyokeres. Con il calciomercato in fermento e le novità che emergono, il centravanti del Napoli potrebbe rappresentare la soluzione ideale in caso di cambio di piani. Il pressing sulla punta nigeriana si intensifica: scopriamo insieme cosa riserva il futuro dell’attacco bianconero.

Osimhen Juventus, ora è il piano B: novità sull'attaccante in vista della prossima stagione. Ecco cosa filtra sul futuro del centravanti del Napoli. Tuttosport ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve sul futuro di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano rappresenterebbe ora il "piano B" della Juventus. Le tempistiche sono le medesime di Gyokeres, diventato la priorità, con la Juventus in attesa di poter muovere passi concreti. Il grande ostacolo, come ormai noto, è rappresentato dalla resistenza di De Laurentiis.

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

Il futuro di Viktor Gyökeres si starebbe pian piano tingendo di bianconero Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante svedese si starebbe lasciando sedurre dal progetto Juventus Comolli è già al lavoro: sul tavolo una proposta per convincere lo Sportin Vai su Facebook

Da Torino: "Osimhen è il piano B della Juventus. L'Al-Hilal offre 50 milioni al nigeriano" - La dirigenza della Vecchia Signora è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Riporta areanapoli.it

La Juventus ha fatto una richiesta a Osimhen: ecco di cosa si tratta - Fabiana Della Valle, sul suo canale YouTube, ha parlato delle strategie del mercato offensivo della Juventus. tuttojuve.com scrive