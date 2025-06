Osimhen Juventus irrompe il Liverpool | maxi affare con il Napoli? Il club inglese propone due calciatori a Conte e De Laurentiis L’indiscrezione

Il calcio internazionale si infiamma con una suggestiva operazione di mercato: il Liverpool si fa avanti per Osimhen, proponendo uno scambio con Darwin Nunez e Federico Chiesa. Un maxi affare che potrebbe rivoluzionare le sorti di Napoli, Juventus e Premier League, coinvolgendo le stelle più desiderate da Conte e De Laurentiis. La piazza si domanda se questa offerta possa davvero scuotere le strategie dei club italiani e inglesi, aprendo un nuovo capitolo nel mercato estivo.

Osimhen Juventus, scambio Napoli-Liverpool? Tutti i nomi in ballo per il possibile scambio per il bomber. L'indiscrezione e i dettagli. Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, il Liverpool starebbe provando ad intavolare uno scambio con Darwin Nunez e Federico Chiesa, entrambi giocatori graditi ad Antonio Conte, per arrivare ad Osimhen. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, potrebbe essere tentato dalla proposta soprattutto per evitare la cessione del calciatore alla Juventus. L'obiettivo del Napoli rimane quello di vendere il nigeriano all'estero.