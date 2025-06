Osimhen Juve Sport Mediaset | l’attaccante nigeriano è conteso dai bianconeri e dal Liverpool ma ha già fatto la sua scelta! Cosa filtra sull’orientamento del bomber

Il mercato è in fermento e il nome di Victor Osimhen domina le prime pagine: tra Juventus e Liverpool, l’attaccante nigeriano sembra aver già scelto la sua destinazione. Sport Mediaset svela un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola, alimentando speranze e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Quale sarà la prossima mossa? Restate con noi per scoprire il futuro di uno dei protagonisti più ambiti del calcio europeo.

Osimhen Juve, Sport Mediaset ha rivelato quale sarebbe la scelta dell'attaccante: tra i bianconeri e il Liverpool, il bomber opta per questa squadra. Pochi istanti fa Sport Mediaset ha lanciato una notizia clamorosa per quanto riguarda il calciomercato Juve. Stando a quanto predetto di colleghi, Victor Osimhen sarebbe il soggetto del desiderio dei bianconeri e anche del Liverpool. L'irruzione dei Reds sull'attaccante nigeriano, però, non deve "spaventare" la Vecchia Signora. Già, perché i colleghi hanno palesato la scelta del bomber di proprietà del Napoli. Qualora dovesse trovarsi davanti a un bivio composto da Madama e dal club del Merseyside, l'attaccante africano sceglierebbe la Juventus.

#Osimhen non é convinto del #Liverpool e continua a dare priorità alla #Juventus, sua destinazione preferita! Dopo aver rifiutato club sauditi, il nigeriano dice NO alla Premier League: vuole vestire bianconero. [@sportmediaset]

