Orsolini al concerto di Cesare Cremonini deve mantenere una promessa | Prima chiedo scusa a tutti

Un momento emozionante ha colorato il concerto di Cesare Cremonini a Bologna, quando Orsolini ha salito sul palco per mantenere una promessa speciale fatta prima della finale di Coppa Italia. In un’atmosfera di entusiasmo e solidarietà, il calciatore ha condiviso con il pubblico un gesto che va oltre il campo, dimostrando che le parole e le promesse valgono più di mille eventi. Continua a leggere per scoprire come questa promessa si sia trasformata in un gesto indimenticabile.

Il tour di Cremonini ha fatto tappa al Bologna dove era presente un ospite speciale: sul palco è salito Orsolini che era lì per mantenere una promessa fatta prima della finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Orsolini show a Bologna: canta "Poetica" con Cremonini e Carboni - Dopo la storica vittoria della Coppa Italia, il cuore dei tifosi si infiamma ancora di più. Riccardo Orsolini, icona del Bologna, sale sul palco dello stadio Dall'Ara per un momento magico: insieme a Cesare Cremonini e Luca Carboni, interpreta "Poetica" in una serata indimenticabile.

Fede, calcio, musica: lo show di Cremonini con Orso e Luca Carboni: “Bologna è la mia casa” - Il viaggio spirituale di Cesare, personale ma anche concreto nelle terre d’Alaska da cui sono nati disco e spettacolo, lo conduce con naturalezza in un porto ... Secondo bologna.repubblica.it