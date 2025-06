Orrore in asilo | bimba di 9 mesi legata a faccia in giù resta soffocata Condannata responsabile

Una tragedia scuote la comunità di Cheadle Hulme, nel Greater Manchester, dove una bimba di appena 9 mesi ha perso la vita in un asilo. Kate Roughley, vicepresidente dell’istituto Tiny Toes, è stata condannata a 14 anni per la sua responsabilità in questa drammatica vicenda. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza nei servizi all’infanzia e sulla tutela dei più fragili. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

A Cheadle Hulme, nel Greater Manchester, la vice responsabile dell’asilo Tiny Toes, Kate Roughley, è stata condannata a 14 anni per la morte per soffocamento di Genevieve, bimba di 9 mesi. La piccola fu lasciata incustodita a faccia in giù su un cuscino per oltre un’ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

