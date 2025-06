Orologi di super lusso presa banda di scippatori in trasferta a Milano

Milano, capitale della moda e dell’eleganza, si è svegliata ieri con una notizia che ha scosso l’intera città: una banda di scippatori di orologi di super lusso, in trasferta tra le sue vie più prestigiose, ha messo a segno colpi da milioni di euro. Tra sottrazioni di prestigiosi Patek Philippe e Richard Mille, il modus operandi ha svelato tecniche astute come il “trucco dello specchietto”. Ma cosa si cela dietro questi furti di alta classe?

Milano, 20 giugno 2025 - Avevano scippato a un turista brasiliano un orologio Patek Philippe dal valore di circa 100.000 euro e un cittadino italiano al quale veniva sottratto un Richard Mille ma in questo caso si trattava di una banale copia. Rubato un orologio da 20mila euro con il "trucco dello specchietto": come funzione L'arresto. Per questo motivo la polizia ha fermato un cittadino marocchino 25enne e di un cittadino algerino di 26 ann i ritenuti responsabili della rapina, avvenuta il 3 luglio 2022 in via San Giovanni sul muro ai danni del sudamericano e per lo scippo del "tarocco", due giorni prima, in corso Venezia.

Milano, strappavano orologi di lusso ai passanti in pieno centro, due fermati – VIDEO - Milano, città pulsante di vita e di stile, è stata teatro di un inquietante episodio: due giovani sono stati fermati dalla Polizia per aver strappato orologi di lusso ai passanti in pieno centro.

