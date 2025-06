Ore 14 l’annuncio in diretta di Milo Infante sugli avvocati di Garlasco | poi la scoperta

Nella puntata di Ore 14 sera del 19 giugno 2025, Milo Infante ha ripercorso il controverso caso di Garlasco, aggiornando gli spettatori sulle ultime indagini e scoperte. Tuttavia, un dettaglio ha attirato l’attenzione: l’assenza insolita degli avvocati coinvolti, svelando nuove ombre su un processo che continua a tenere col fiato sospeso l’Italia intera. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta inattesa?

Nella puntata del 19 giugno 2025 di Ore 14 sera, Milo Infante è tornato a occuparsi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con le ultime novitĂ sulla nuova inchiesta in corso che vede indagato Andrea Sempio. Chi ha seguito il programma ha notato un’assenza insolita: quella degli avvocati coinvolti nel caso. Infante ha spiegato che erano stati invitati l’avvocata Bocellari, legale di Alberto Stasi, e il dottor Capra, consulente della famiglia Poggi. Entrambi, però, hanno declinato all’ultimo momento. Secondo quanto riferito durante la trasmissione, “dall’alto” sarebbe arrivato un invito alla prudenza, per evitare presenze pubbliche nei talk televisivi durante questa fase delicata dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: infante - milo - avvocati - garlasco

Perché Ore 14 con Milo Infante non è in onda oggi e quando tornerà in tv su Rai 2 - Oggi "Ore 14" con Milo Infante non è in onda in quanto la trasmissione cede il posto al Giro d'Italia, iniziato il 9 maggio.

Tensione in studio da Milo Infante durante la discussione sul caso Garlasco. De Rensis: "Non si può permettere di dire questa cosa" Vai su Facebook

Garlasco, nello studio di Ore 14 Sera assenti tutti gli avvocati e consulenti di parte: ecco perchè; Ore 14 Sera, gelo in studio con Milo Infante: Non sono tutti brava gente. E Sottile risponde alle critiche su Garlasco; A Ore 14 sera rivelazioni e polemiche sul caso Garlasco.

Garlasco, nello studio di Ore 14 Sera assenti tutti gli avvocati e consulenti di parte: ecco perchè - Nel salotto di Milo Infante non è passata inosservata l'assenza degli avvocati e dei periti, impegnati in questi giorni nell'incidente probatorio ... Si legge su affaritaliani.it

Consulenti e avvocati disertano Ore 14 Sera su Garlasco ma De Rensis è su Rete 4 - A Ore 14 sera Milo Infante spiega che alcuni ospiti invitati a parlare del caso Garlasco hanno declinato l'invito nel rispetto del lavoro della procura ma sulle altre reti succede qualcosa di diverso. Lo riporta ultimenotizieflash.com