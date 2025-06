Ora la recessione russa arriva al Cremlino E Putin lo sa

Ora la recessione entra nel cuore del Cremlino, e Putin ne è consapevole. Dopo anni di stabilità apparente, si fa strada l’ombra di una crisi che mette in discussione il modello russo. Le difficoltà economiche si fanno sentire anche tra le mura della Kremlin, segnando un cambiamento epocale. Ma come reagirà il leader russo a questa sfida inaspettata? La risposta potrebbe ridefinire il futuro della Russia.

Sì, forse qualcosa si è rotto al Cremlino. O quanto meno incrinato. Se, alla fine, Vladimir Putin ha ammesso che qualcosa nell’economia russa non va. Sono stati giorni complicati a Mosca. I banchieri hanno certificato lo stato di prostrazione delle famiglie e dei consumi, sancendo la fine anticipata del modello “burro e cannoni”. Poi, le prime crepe nella fin qui marmorea fiducia del governo. Ieri era stato il ministro dello Sviluppo economico, Maxim Reshetnikov, intervenendo durante il Forum di San Pietroburgo, ad alzare una bandiera se non bianca, almeno sbiadita. “La Federazione sta attraversando una fase di raffreddamento e che, secondo il sentimento attuale delle imprese, sarebbe sull’orlo della recessione”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ora la recessione russa arriva al Cremlino. E Putin lo sa

In questa notizia si parla di: russa - cremlino - putin - recessione

Propaganda russa nei libri di scuola: arriva il report che smaschera la narrazione del Cremlino nella didattica italiana - Un nuovo report smaschera come la propaganda russa si sia insinuata nei libri di scuola italiani. Nel marzo 2024, testimonianze di esperti rivelano come alcuni manuali delle medie riproducano la narrazione del Cremlino, sollevando preoccupazioni sull’influenza straniera sulla didattica e sulla formazione dei giovani italiani.

La #recessione in #Russia è dietro l’angolo. #Putin getta la maschera, non c'è propaganda che tenga: persino il Cremlino è costretto ad ammettere il fallimento della sua economia di #guerra ? @danielevenanzi Vai su X

Ci sono solo due partiti: quello per un’Europa forte e indipendente, capace di scongiurare aggressioni e quello per un’Europa debole asservita a #Trump e #Putin. Dove siete voi è abbastanza chiaro. E con la sinistra democratica non c’entra nulla. Si chiama q Vai su Facebook

Russia, il Cremlino: rischio concreto di recessione; Guerra Ucraina-Russia, le news. Putin, in nessun caso la Russia deve entrare in recessione; La Russia sull’orlo della recessione. Sanzioni e caos in Medio Oriente fanno tremare Putin.

Putin, non permettere che la Russia finisca in recessione - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che non si deve permettere che i rischi di recessione o stagnazione nell'economia russa si concretizzino: lo riporta l'agenzia Interfax. Lo riporta ansa.it

La Russia sull’orlo della recessione. Sanzioni e caos in Medio Oriente fanno tremare Putin - Da una parte c’è l’Ucraina, la guerra “esistenziale” che il Cremlino continua a combattere a suon di missili sulle città e avanza ... Da msn.com