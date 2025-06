Ora Federmeccanica riapra le trattative per il contratto Da Piacenza a Bologna centinaia di ' tute blu'

L'energia e l’unione dei lavoratori si sono fatte sentire, dimostrando la forza di una categoria che non si arrende. Con la partecipazione massiccia da Piacenza a Bologna, la manifestazione ha evidenziato l’importanza di un dialogo aperto e rispettoso. Ora, Federmeccanica è chiamata a riaprire le trattative, ascoltando le esigenze di chi lavora ogni giorno per il nostro progresso. È arrivato il momento di agire, per un futuro più giusto e solidale.

«Siamo soddisfatti per la riuscita della manifestazione, molto partecipata. Anche Piacenza ha dato il suo contributo. Lo sciopero sta andando molto bene soprattutto nelle maggiori aziende: ora ci aspettiamo un cambio di atteggiamento da parte di Federmeccanica che dopo questa giornata di lotta si.