Operazione interforze a Castel Volturno | controllate oltre 250 persone

A Castel Volturno, un’operazione interforze di grande impatto ha mobilitato oltre 40 unità tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, coinvolgendo più di 250 persone e numerosi esercizi commerciali. Un blitz che ha rafforzato la sicurezza e la legalità sul territorio, con un arresto e una denuncia. In particolare, questa azione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel presidiare e tutelare i cittadini, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Conclusa a Castel Volturno un’operazione interforze di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto”. Sono state impiegate più di 40 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno consentito il controllo di oltre 250 persone, 100 veicoli e diversi esercizi commerciali controllati. Nel corso dell’operazione un soggetto è stato arrestato e un altro denunciato. In particolare, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato, durante i controlli, un giovane di 24 anni risultato destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Germania, per aver commesso, nel settembre 2024, i reati di traffico di sostanze stupefacenti e possesso di armi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operazione interforze a Castel Volturno: controllate oltre 250 persone

In questa notizia si parla di: operazione - interforze - castel - oltre

Operazione interforze in città: al setaccio l'area fra Darsena e parcheggio ex Mof - Nelle ore pomeridiane di mercoledì 18 giugno, le forze di polizia hanno condotto un'operazione interforze nell'area tra Darsena e parcheggio ex Mof, nel cuore della città di Ferrara.

Castel Volturno, maxi operazione interforze: oltre 500 persone identificate e un latitante arrestato; Castel Volturno, operazione alto impatto: arrestato 41enne; 'Alto Impatto', blitz interforze con 500 controlli. Multe a 2 negozi, sigilli a 150 kg di carne.

Nuova operazione ad alto impatto a Castel Volturno, eseguito un mandato di arresto europeo - Scopri tutti i dettagli riguardo Nuova operazione ad alto impatto a Castel Volturno, eseguito un mandato di arresto europeo . Da casertaweb.com

Traffico di droga in Germania, arrestato dalla polizia sul litorale - Nella serata di ieri, si è conclusa a Castel Volturno un’operazione interforze di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto”. Scrive msn.com