Operai al lavoro per il recupero dell' area Antonelli | verranno realizzati giardini campi sportivi e punti di ristoro

Operai al lavoro per il recupero dell'area Antonelli, un progetto che trasformerà il sito in un’oasi di verde e divertimento. Verranno realizzati giardini, campi sportivi e punti di ristoro, creando un nuovo cuore pulsante per la comunità. Anche l’edificio principale delle officine storiche del primo Novecento entra in fase di riqualificazione, promettendo un futuro di rinnovamento e vitalità per tutta Falcone.

FALCONARA - Anche l'edificio principale dell'area Antonelli entra in 'sala trucco', nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso di vecchie officine del primo Novecento. E' infatti in corso di affidamento il secondo lotto dei lavori per il recupero del sito di Villanova, dove sono.

