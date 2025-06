Open Park | l’estate dei giovani nei parchi del Miranese Le date a Santa Maria di Sala

L’estate nel Miranese si accende di energia e divertimento con Open Park, l’evento pensato per i giovani dai 14 ai 23 anni. Tra musica, giochi e socialità, questa iniziativa trasforma i parchi di Santa Maria di Sala e dintorni in vivaci punti di incontro. Un’occasione unica per vivere l’estate all’aria aperta, incontrare amici e scoprire nuove passioni. L’obiettivo? creare un’estate indimenticabile fatta di emozioni e condivisione.

Con l'arrivo dell'estate torna Open Park, l'iniziativa dedicata ai giovani dai 14 ai 23 anni che anima i parchi del Miranese nei mesi di giugno e luglio 2025. Il progetto nasce all'interno dell'Educativa di Strada "Terra dei Tiepolo" e coinvolge i comuni di Martellago, Mirano, Noale, Scorzè, Spinea e Santa Maria di Sala. L'obiettivo? Offrire spazi sicuri, liberi e inclusivi dove i ragazzi possano incontrarsi, giocare, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità.

