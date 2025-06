Open Arms? Un colpo durissimo alle narrazioni tossiche della sinistra italiana

la narrazione distorta che ha tentato di dipingere Salvini come un nemico dei diritti umani. La sentenza di Palermo non solo assolve l’ex ministro, ma dimostra anche come le accuse politiche spesso si fondino su teorie infondate e manipolazioni. È il momento di riflettere con onestà sulla realtà dei fatti e di rimettere al centro del dibattito la verità, superando le narrative tossiche che hanno diviso troppo a lungo il nostro Paese.

La sentenza del Tribunale di Palermo sul caso Open Arms, con le motivazioni appena depositate, è una lezione di diritto e un colpo durissimo alle narrazioni tossiche della sinistra italiana. Matteo Salvini, assolto con formula piena perché «il fatto non sussiste», è stato per anni crocifisso da chi lo accusava di sequestro di persona e disumanità. Oggi, quelle accuse si sgretolano sotto il peso della verità giudiziaria. È quindi ora di smontare, una per una, le bugie che hanno alimentato questa caccia alle streghe. La prima grande menzogna della sinistra è stata dipingere Salvini come un criminale che «sequestrava» migranti per puro sadismo politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Open Arms? Un colpo durissimo alle narrazioni tossiche della sinistra italiana

In questa notizia si parla di: openarms - colpo - durissimo - narrazioni

Open Arms? Un colpo durissimo alle narrazioni tossiche della sinistra italiana - La sentenza del Tribunale di Palermo sul caso Open Arms, con le motivazioni appena depositate, è una lezione di diritto e un colpo durissimo ... Scrive iltempo.it

Processo Open Arms, colpo di scena Salvini-Bongiorno: chi denunciano - Il colpo di scena però arriva da Bongiorno: "È già pronta e sarà depositata lunedì ... Secondo iltempo.it