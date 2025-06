Open Arms perché Salvini venne assolto | Lo sbarco migliore era quello in Spagna

In un clima di tensione e aspre polemiche, Salvini celebra la sua assoluzione nel caso Open Arms, commentando che l’Italia non è obbligata a concedere porti alle ONG. Il leader leghista definisce l’inchiesta un atto di odio politico, mentre gli eventi sul fronte migratorio continuano a dividere opinioni e a scuotere il panorama politico italiano. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che tiene banco ormai da settimane.

Le motivazioni: «Italia non obbligata a concedere un porto alle Ong». Il leader leghista: «L’inchiesta? Solo odio politico». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Open Arms, perché Salvini venne assolto: «Lo sbarco migliore era quello in Spagna»

In questa notizia si parla di: openarms - salvini - venne - assolto

Perché Salvini è stato assolto nel processo Open Arms e cosa c'entra la Spagna? Le motivazioni spiegate dai giudici ? Vai su Facebook

Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) Vai su X

Open Arms, perché Salvini venne assolto: «Lo sbarco migliore era quello in Spagna»; L'assoluzione del ministro Salvini per il caso Open Arms, slitta a giugno il deposito delle motivazioni; Open Arms, Salvini assolto. «Il fatto non sussiste».

Open Arms, perché Salvini è stato assolto/ “Italia non obbligata ad dare porto sicuro”: motivazioni sentenza - Motivazioni dsentenza Open Arms sull'assoluzione di Matteo Salvini: ecco perché è corretta l'azione del Viminale nel 2019 sullo sbarco dei migranti ... Si legge su ilsussidiario.net

Open Arms, Salvini assolto perché “l’Italia non era obbligata a dare porto sicuro” - Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms, perché "per nessuno dei tre eventi Sar dell'1, 2 e 9 agosto 2019 era sorto in capo allo Stato italiano ... Segnala msn.com