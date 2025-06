Open arms colpo letale alla dottrina pro-Ong

L’ultima sentenza apre un nuovo capitolo nel dibattito sull’immigrazione, respingendo con fermezza le accuse di pratiche illegali e ribadendo che l’Italia non deve essere il primo punto di approdo per tutti. Open Arms e la dottrina pro-ONG si trovano ora in discussione, mentre la decisione di assoluzione di Salvini chiude una vicenda giudiziaria che poteva essere evitata. Continua a leggere.

Le motivazioni della sentenza di assoluzione per Salvini chiudono una vicenda giudiziaria che non avrebbe dovuto aprirsi: «Nessun respingimento verso Paesi non sicuri, non toccava all’Italia farsi carico dei migranti». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Open arms, colpo letale alla dottrina pro-Ong

