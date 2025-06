online il nuovo singolo di gman e vacca il videoclip girato a porcari

Online il nuovo singolo di G.Man e Vacca, un featuring che emoziona e sorprende. Il videoclip, girato a Porcari nelle suggestive location di Lucca, cattura l’essenza autentica della scena hip hop italiana, unendo talento emergente e icona storica. Un risultato straordinario per Nicola Togni, cresciuto tra i vicoli del suo paese, ora protagonista di una collaborazione epica con il suo idolo d’infanzia. La canzone parla di...

Lucca, 20 giugno 2025 – E’ online il videoclip dell'ultimo singolo di G.Man, al secolo Nicola Togni, originario di Porcari, che ha appena concluso le riprese in collaborazione con Vacca, figura storica e carismatica della scena hip hop nazionale. Un risultato straordinario per l’artista della “Torretta”, cresciuto a pane e rap nei vicoli del suo paese, che oggi si ritrova fianco a fianco di uno dei suoi idoli d'infanzia in una canzone che parla di sogni, tenacia e rivalsa personale. Il videoclip di “In tutte le yard”, visibile sul canale YouTube ufficiale di G.Man, è stato girato interamente a Porcari, trasformando il set in una vera e propria festa di comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it