One 2025 le notti d’estate di Orvieto tra musica cinema eventi musicali e esperienze degustative

L'estate a Orvieto si trasforma in un palcoscenico vibrante di emozioni con One 2025, le Notti d’Estate firmate Cantiere Orvieto. Tra musica live, cinema sotto le stelle, incontri letterari e delizie gastronomiche, questa settima edizione promette di incantare tutti i sensi. “Raccolte differenziate” non è solo un tema, ma un invito a vivere ogni serata con entusiasmo e scoperta. Preparati a un’estate indimenticabile!

L'associazione Cantiere Orvieto ha lanciato la settima edizione di One - Orvieto Notti d'Estate che propone, nelle serate estive, proiezioni cinematografiche, eventi musicali, incontri letterari ed esperienze degustative. "Il titolo Raccolte differenziate si ripropone, non solo metaforicamente.

