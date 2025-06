Ondata di missili contro Israele Terminato il vertice tra ministri degli Esteri di Uk Francia Germania e Iran | La diretta

In un intreccio di tensioni e diplomazia, la recente ondata di missili contro Israele si conclude con il vertice tra ministri degli Esteri di UK, Francia, Germania e Iran, mentre sul campo Israele risponde colpendo i siti nucleari iraniani. La situazione rimane fluida e pericolosa: mentre Trump approva l’attacco, esprime preoccupazione per un conflitto senza fine. L’attenzione globale si concentra su come evolverà questa complessa crisi internazionale.

Mentre i ministri europei cercano una via diplomatica a Ginevra, Israele colpisce i siti nucleari iraniani. Missili su Beersheba, 7 feriti. Trump approva l'attacco ma teme una guerra senza uscita.

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

