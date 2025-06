Omicidio Zunilda Hoyos Méndez | la ‘Donna Hulk’ uccisa in Spagna sospettato il marito

La tragica vicenda di Zunilda Hoyos Méndez, nota come la “Donna Hulk”, sconvolge il mondo del fitness: la culturista colombiana di 43 anni è stata trovata assassinata nella sua casa di Fuengirola, in Spagna. Il sospetto principale è il marito, coinvolto in un brutale episodio che ha lasciato tutti sgomenti. Un caso che solleva molte domande sulla violenza domestica e sul prezzo della fama, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla verità dietro questa tragedia.

Fuengirola, Costa del Sol: la tragica fine della campionessa di bodybuilding. Shock nel mondo del fitness: la culturista colombiana Zunilda Hoyos Méndez, 43 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Fuengirola, in Spagna. Conosciuta come la "Donna Hulk" per il suo fisico possente e la carriera sportiva internazionale, Zunilda sarebbe stata assassinata a colpi di martello. Secondo quanto riportato dalle autorità spagnole, il principale sospettato è il marito, Jarrod Gelling, 46 anni, che si sarebbe poi tolto la vita. Il ritrovamento dei corpi. I due corpi sono stati scoperti nella giornata del 18 giugno in un'abitazione all'interno del complesso residenziale Higuerón West, una delle zone più esclusive della Costa del Sol.