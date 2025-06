Omicidio Yara Gambirasio svolta per Massimo Bossetti | avrà tutti i Dna prelevati Cade il tabù | cosa cambia ora

Una svolta decisiva scuote il caso Yara Gambirasio: la nuova analisi del DNA, che include i profili di Yara e di tutti i soggetti coinvolti, apre spazi di speranza per Massimo Bossetti. La caduta del tab249 e il prelievo dei nuovi campioni potrebbero cambiare le carte in tavola, offrendo una chance di revisione della sentenza. Cosa succederĂ ora? Il processo potrebbe subire una svolta definitiva.

Una nuova speranza per Massimo Bossetti. L'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio avrĂ a disposizione, per la prima volta, il profilo genetico di Yara Gambirasio e di tutti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Omicidio Yara Gambirasio, svolta per Massimo Bossetti: avrĂ tutti i Dna prelevati. Cade il tabĂą: cosa cambia ora

Garlasco, il genetista 'boccia' l'impronta di Andrea Sempio: «Il metodo dei pm rimette tutto in dubbio, anche il caso Yara Gambirasio»

