Omicidio Yara Gambirasio per la prima volta la difesa di Bossetti accederà ai Dna raccolti durante l'indagine

Per la prima volta, la difesa di Massimo Bossetti avrà accesso ai preziosi dati genetici raccolti durante l’indagine sul delitto di Yara Gambirasio. Questa decisione del Tribunale di Bergamo potrebbe cambiare le sorti del processo, offrendo nuove possibilità di analisi e interpretazione. La ricerca della verità si arricchisce di dettagli inediti, con l’obiettivo di fare luce su un caso che ha sconvolto l’Italia. Continua a leggere.

Il Tribunale di Bergamo ha deciso che la difesa di Massimo Bossetti avrà a disposizione, per la prima volta, il profilo genetico della vittima e tutti quelli raccolti (circa 25mila) per arrivare a identificare Ignoto 1. Potrà accedere anche alle foto in alta definizione degli indumenti che indossava la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante l’intervista a Francesca Fagnani nello speciale di Belve Crime, Massimo Bossetti è tornato sulla questione del DNA nucleare e mitocondriale su cui si è concentrata la sua difesa. Cosa sono e quali sono le differenze tra questi due tipi di DNA? Vai su Facebook

