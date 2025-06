Omicidio Yara Gambirasio la difesa di Bossetti avrà tutti i profili genetici e le foto dell’inchiesta Sei anni dopo la richiesta

Dopo anni di attesa, si apre una nuova frontiera nel caso Yara Gambirasio: la difesa di Bossetti potrà ora analizzare tutti i profili genetici e le immagini dell'inchiesta, tra cui quelli di circa 25.000 campioni raccolti. Un passo decisivo che potrebbe rivoluzionare l'intero processo, abbattendo tabù e puntando a ricostruire la verità. La battaglia legale entra in una fase cruciale, lasciando presagire sviluppi sorprendenti.

Cade un altro tabù. La difesa di Massimo Bossetti avrà a disposizione, per la prima volta, il profilo genetico di Yara Gambirasio e di tutti quelli raccolti (circa 25mila) per arrivare a identificare Ignoto 1, oltre alle foto in alta definizione degli indumenti che indossava la vittima. Massimo Giuseppe Bossetti, il carpentiere di Mapello condannato all'ergastolo in Appello per l'omicidio di Yara Gambirasio,dov'è detenuto dal giugno 2014, in attesa di avvicinarsi all'urna con le spoglie di Papa Giovanni XXIII nel carcere di Bergamo, 24 maggio 2018. La svolta. Lo ha deciso il Tribunale di Bergamo rendendo così esecutivo il provvedimento del 27 novembre 2019 della Corte di Assise.

