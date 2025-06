Omicidio Willy Gabriele Bianchi scrive un libro | La verità che nessuno vuole accettare

Nel cuore di un caso che ha sconvolto l’Italia, Gabriele Bianchi decide di rompere il silenzio scrivendo un libro che rivela la verità nascosta dietro l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Un racconto audace e controverso che sfida le convenzioni e mette in discussione le versioni ufficiali. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa vicenda dolorosa e quale verità Gabriele vuole condividere con il mondo.

Gabriele Bianchi è stato condannato in via definitiva a 28 anni di carcere per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Suo fratello Marco è stato condannato all'ergastolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

