Omicidio Willy Gabriele Bianchi pubblica online il libro ‘La verità che nessuno vuole accettare’

Nel suo coraggioso libro “La verità che nessuno vuole accettare”, Gabriele Bianchi, uno dei fratelli coinvolti nel tragico caso Willy, svela una verità sconvolgente e inedita. Condannato ingiustamente e detenuto da quasi cinque anni, Bianchi ci invita a riflettere su come un attimo possa cambiare per sempre il corso della vita e su quanto sia difficile dimostrare l’innocenza in un sistema spesso inesorabile. Per scoprire la sua storia, continua a leggere…

«Io sono Gabriele Bianchi, uno dei fratelli Bianchi, carcerato da quasi 5 anni, condannato per un crimine che non ho commesso. Solo leggendo il mio libro capirai che pochi secondi possono cambiarti la vita per sempre. E che un innocente può finire all’inferno senza aver peccato». Come riporta Adnkronos inizia così la prefazione del libro – pubblicato online – La verità che nessuno vuole accettare, scritto appunto da uno dei fratelli in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Gabriele Bianchi, che ha 30 anni ed è di Alatri, sta scontando nel carcere di Rebibbia la pena di 28 anni che gli è stata inflitta: nel libro – di sole 70 pagine – scrive di «processo mediatico, con un esito già scritto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Omicidio Willy, Gabriele Bianchi pubblica online il libro ‘La verità che nessuno vuole accettare’

