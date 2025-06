Omicidio Willy esce il libro di Gabriele Bianchi | La verità che nessuno vuole accettare

(Adnkronos) – "Io sono Gabriele Bianchi, uno dei fratelli Bianchi, carcerato da quasi 5 anni, condannato per un crimine che non ho commesso. Solo leggendo il mio libro capirai che pochi secondi possono cambiarti la vita per sempre. E che un innocente può finire all'inferno senza aver peccato.". Inizia così la prefazione del libro visionato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Willy, esce il libro di Gabriele Bianchi: “La verità che nessuno vuole accettare”

