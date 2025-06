Omicidio Rosina si chiude il cerchio In carcere anche il marito Enrico

L’ombra dell’omicidio di Rosina Carsetti si chiude con l’arresto del marito Enrico Orazi, 83 anni, catturato dai carabinieri di Montecassiano. Dopo mesi di indagini e un lungo iter giudiziario, la giustizia ha confermato la sentenza di condanna, portando a compimento il cerchio di verità e responsabilità. In questo drammatico caso, si avvicina la conclusione di una vicenda che ha scosso tutta la comunità.

Macerata, 20 giugno 2025 – Omicidio di Rosina Carsetti: in carcere il marito Enrico Orazi. Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Montecassiano hanno rintracciato e arrestato l’83enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Ancona, a seguito del rigetto del ricorso presentato dalla difesa alla Corte Suprema di Cassazione. Nei suoi confronti è stata confermata la sentenza della Corte di Appello di Ancona di condanna alla pena definitiva di quattro anni e quattro mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di simulazione di reato e maltrattamenti in famiglia aggravati, in concorso con la figlia Arianna Orazi e il nipote Enea Simonetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Rosina, si chiude il cerchio. In carcere anche il marito Enrico

In questa notizia si parla di: rosina - carcere - marito - enrico

MONTECASSIANO - Il 78enne è stato trasferito nel carcere di Fermo dai carabinieri Vai su Facebook

Omicidio Rosina, si chiude il cerchio. In carcere anche il marito Enrico; Omicidio Rosina: arrestato il marito Enrico Orazi, condannato a 4 anni e mezzo; Omicidio di Romina Carsetti: arrestato anche il marito Enrico Orazi, in carcere per maltrattamenti e simulazio.

Omicidio Rosina, si chiude il cerchio. In carcere anche il marito Enrico - L’anziano è stato condannato per simulazione di reato e maltrattamenti in famiglia aggravati. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Omicidio di Romina Carsetti: arrestato anche il marito Enrico Orazi, in carcere per maltrattamenti e simulazione di reato - Ieri pomeriggio, i militari della Stazione di Montecassiano in ... Da msn.com