Omicidio Racale Filippo Manni parlò in tv per commentare un tentato femminicidio

Nel 2024 Filippo Manni era stato intervistato dalla Rai in merito all'aggressione subita da una sua compaesana.

Filippo Manni fermato dopo l’omicidio della madre a Racale, era tornato per la festa patronale - Un tragico episodio scuote Racale: Filippo Manni, 21 anni, è stato arrestato dopo l’omicidio della madre, Teresa Sommario, avvenuto durante la festa patronale.

Omicidio di Racale, Filippo Manni piange davanti al gip. «Mia madre mi ha rimproverato, non voleva lasciarmi stare. Per questo l'ho uccisa»; Racale, uccide la madre con un'accetta da boy scout: convalidato il fermo per Filippo Manni; Uccide la madre con un'accetta per un rimprovero, il fratello minore ha tentato di salvarla.

Filippo Manni ricostruisce l’omicidio della mamma a Racale: il 21enne in lacrime davanti al gip - Nell'interrogatorio di oggi con il gip il 21enne Filippo Manni, reo confesso per l'omicidio della madre Teresa Sommario a Racale, è scoppiato il lacrime ... Come scrive fanpage.it