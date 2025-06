Omicidio Michelle Causo il killer pubblica un album trap dal carcere | La dovevo fare a pezzi così non l’avrebbero trovata

Uno shock scuote la cronaca: il 17enne condannato per l’omicidio di Michelle Causo, un grave episodio avvenuto a Primavalle, sorprende tutti pubblicando un album trap direttamente dal carcere. Un gesto che solleva molte domande sulla cultura e l’influenza del mondo musicale sui giovani. La vicenda ci invita a riflettere sulle conseguenze di scelte estreme e sul ruolo della musica come espressione di emozioni profonde o di messaggi disturbanti.

