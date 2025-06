Omicidio Mastrapasqua | Daniele Rezza a processo per aver accoltellato un altro ragazzo a Rozzano

Daniele Rezza, il 20enne coinvolto nel tragico omicidio di Manuel Mastrapasqua, si trova ora a fronteggiare un nuovo processo per aver accoltellato un altro giovane a Rozzano. La sua vicenda si intreccia in un dramma che scuote la periferia milanese, tra accuse di violenza e gesti estremi. Quale sarà il destino di questo ragazzo, già al centro di una Corte d'Assise, ora sotto i riflettori anche per questa nuova aggressione?

Deve affrontare un altro processo Daniele Rezza, il 20enne gi√† imputato in Corte d'Assise a Milano perch√© reo confesso dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso, per portargli via un paio di cuffie, con una coltellata al petto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre scorso a Rozzano, nel Milanese. Qualche mese prima, infatti, a fine giugno 2024, il giovane avrebbe aggredito, sempre nella cittadina dell'hinterland milanese, un ragazzo di 17 anni ‚Äúcon un coltello da cucina a lama seghettata". E colpendolo sempre al torace, ma per fortuna causandogli soltanto "un piccolo taglio". Omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, al via il processo per Daniele Rezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Omicidio Mastrapasqua: Daniele Rezza a processo per aver accoltellato un altro ragazzo a Rozzano

