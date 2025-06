Omicidio Liliana Resinovich messaggi in codice con Claudio Sterpin prima della scomparsa | cosa si scrivevano

Nel cuore del mistero sulla scomparsa di Liliana Resinovich emergono inquietanti dettagli: messaggi cifrati tra lei e Claudio Sterpin, custoditi in una chat segreta. Le ultime parole scambiate, avvolte da un codice enigmatico, potrebbero contenere indizi cruciali sulla loro relazione e sui motivi dietro la tragica vicenda. Esploriamo insieme il significato nascosto di quei messaggi e il loro possibile ruolo nella risoluzione del caso.

In una chat segreta ci sono le ultime parole che Liliana Resinovich e Claudio Sterpin si sono scambiati, messaggi in codice che solo loro decifravano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, messaggi in codice con Claudio Sterpin prima della scomparsa: cosa si scrivevano

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - messaggi - codice

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la veritĂ , non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

"Cosa ha messo nella bara". Liliana Resinovich, solo ora l'inquietante scoperta sul gesto del marito Sebastiano Visintin Vai su Facebook

Liliana Resinovich e i messaggi in codice con Claudio Sterpin, cosa scriveva alle spalle di Sebastiano Visitin; Perché il caso Resinovich è vicino alla svolta: il codice segreto nei messaggi con l'amante Claudio Sterpin; Caso Resinovich: l'amico Claudio Sterpin chiarisce il loro codice segreto.

Liliana Resinovich, rivelazioni bomba sulle “chat in codice”: ecco cosa c’era scritto - Omicidio di Liliana Resinovich a “Quarto Grado”: centinaia di messaggi in codice confermano la relazione segreta con Claudio Sterpin. Scrive msn.com

Liliana Resinovich: nei messaggi a Sterpin la prova dell’amore?/ “Parlavamo in codice perché era controllata” - Singolare in tutto questo già di per sé intricato caso il fatto che i messaggi tra Liliana Resinovich e Sterpin sarebbero stati inizialmente scritti con un codice difficile da interpretare (ma ... Secondo ilsussidiario.net