Omicidio Liliana Resinovich emersi 5 hard disk del marito Sebastiano Visintin dentro foto della moglie con presunto amante Claudio Sterpin

Emergono dettagli sconvolgenti nell'omicidio di Liliana Resinovich: cinque hard disk appartenenti a Sebastiano Visintin, custoditi a lungo, contengono immagini di oltre vent’anni fa, tra cui foto di Liliana e Claudio Sterpin. La scoperta potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel caso, offrendo nuove piste e possibile chiave per comprendere la verità dietro questa tragica vicenda. La verità sta emergendo, e il mistero si fa sempre più fitto.

Nella cartella "Modigliani" vi sarebbero foto risalenti a oltre vent’anni fa, tra cui alcune che ritraggono Liliana e Claudio Sterpin insieme Una cartella di immagini e video, appartenente al marito Sebastiano Visitin e custodita per anni in 5 hard disk, potrebbe gettare nuova luce sulla mort. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Liliana Resinovich, emersi 5 hard disk del marito Sebastiano Visintin, dentro foto della moglie con presunto amante Claudio Sterpin

