omicidio guerrisi in aula a settembre

L’ombra di un tragico episodio si addensava su Pontirolo Nuovo, lasciando senza parole la comunità. Il 28 dicembre, una lite tra famiglie ha portato all’inevitabile epilogo: l’omicidio di Roberto Guerrisi, un uomo di 42 anni con radici calabresi e una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Ora, con l'udienza prevista a settembre, si cerca giustizia per questo drammatico fatto di sangue, che ha sconvolto tutti.

L'omicidio dopo una lite tra famiglie. Era il 28 dicembre, in via Bergamo a Pontirolo Nuovo. Vittima Roberto Guerrisi, 42 anni, origini calabresi, raggiunto da un colpo di pistola. Da 20 anni viveva a Boltiere, lavorava come operaio alla Tenaris Dalmine. Era sposato con Emanuela e padre di tre figlie: Simona, 23 anni, Marika di 19 e Alessia di 16. Secondo gli inquirenti, a premere il grilletto è stato Rocco Modaffari, 58 anni, origini calabresi, incensurato, zio dell'ex fidanzato di Simona. Difeso dall'avvocato Occhipinti, deve rispondere di omicidio volontario. Il pm Golluccio ha chiesto il giudizio immediato e il processo in Corte d'Assise è fissato il 30 settembre.

