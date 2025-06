Omicidio di Yara Gambirasio svolta per Massimo Bossetti | avrà i 25 mila dna usati per trovare ignoto 1

L’omicidio di Yara Gambirasio ha segnato un punto di svolta nel cold case italiano, grazie all’immensa mole di dati genetici raccolti. Con oltre 25 mila profili DNA analizzati per identificare Ignoto 1, si apre ora un nuovo capitolo: il profilo genetico di Yara e gli altri verranno messi a disposizione dei legali di Massimo Bossetti, potenziando le possibilità di fare luce sulla verità.

Il profilo genetico di Yara Gambirasio e di tutti quelli raccolti per identificare Ignoto 1 saranno messi a disposizione dei legali di Massimo Bossetti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Yara Gambirasio, svolta per Massimo Bossetti: avrà i 25 mila dna usati per trovare "ignoto 1"

In questa notizia si parla di: yara - gambirasio - bossetti - ignoto

Garlasco, il genetista 'boccia' l'impronta di Andrea Sempio: «Il metodo dei pm rimette tutto in dubbio, anche il caso Yara Gambirasio» - A Garlasco, il genetista boccia l'impronta di Andrea Sempio, sollevando sospetti sul suo ruolo nel caso.

“Non sono ignoto 1, non ho mai visto Yara Gambirasio”. Massimo Bossetti, detenuto nel carcere milanese di Bollate, dove sta scontando l'ergastolo per la morte della tredicenne di Brembate Sopra, continua a professarsi innocente anche nel corso del progra Vai su Facebook

Caso Yara, Bossetti avrà accesso a dna: primo passo verso revisione; Caso Yara, perché il Dna non è l'unico elemento che inchioda Bossetti: tutti i dubbi chiariti da Fiorenza Sarzanini. «Ignoto 1 è lui»; La scienza del caso Yara: come lo screening genetico più vasto d'Italia ha portato al DNA di Bossetti.

Omicidio Yara Gambirasio, Massimo Bossetti avrà tutti i Dna prelevati. Ecco cosa cambia ora - L'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio avrà a disposizione, per la prima volta, il ... Scrive msn.com

Omicidio di Yara Gambirasio, svolta per Massimo Bossetti: avrà i 25 mila dna usati per trovare "ignoto 1" - Per la prima volta, la difesa di Massimo Bossetti avrà a disposizione il profilo genetico di Yara Gambirasio e dei circa 25mila DNA raccolti per arrivare a identificare Ignoto 1, oltre alle foto in ... Segnala virgilio.it