Omicidio di Giovanni Mastropasqua a Foggia trovato in una Smart | aveva 7 figli fermato il presunto killer

La tragica perdita di Giovanni Mastropasqua, 50 anni, ucciso a colpi di arma da fuoco nel cuore di Foggia il 19 giugno, scuote la comunità. L’uomo, padre di sette figli, è stato trovato senza vita all’interno di una smart. Dopo intense indagini, le forze dell’ordine hanno fermato un sospettato, portando speranza di giustizia per questa drammatica vicenda. La verità sta emergendo e l’intera città aspetta con trepidazione di conoscere tutta la vicenda.

È stato fermato un uomo per l'omicidio di Giovanni Mastropasqua, il 50enne ucciso il 19 giugno a colpi di arma da fuoco in pieno giorno a Foggia.

