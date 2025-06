Omicidio di Fregene indagato anche il figlio della vittima

L’indagine sull’omicidio di Stefania Camboni a Fregene si amplia, coinvolgendo anche il figlio Francesco Violoni. La scoperta di oggetti sospetti durante le indagini ha portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati, alimentando un colpo di scena che mette in discussione ogni ipotesi. La verità si fa lentamente strada tra indizi e interrogativi, lasciando il pubblico in attesa di nuovi sviluppi in questa vicenda intricata.

Anche Francesco Violoni, figlio di Stefania Camboni, la donna uccisa a coltellate a Fregene il 15 maggio, è stato iscritto nel registro degli indagati. "Riteniamo che sia un atto prudenziale e un atto dovuto da parte della Procura", ha dichiarato l’avvocato della famiglia Camboni, Massimo Gabrielli, dopo il ritrovamento di oggetti chiave come "coltelli, guanti e altri usati nel corso dell’omicidio". Martedì i carabinieri hanno trovato anche una maglietta insanguinata e il telefono della vittima. "Francesco ha già avuto il test salivare e sono state prelevate le sue impronte - ha aggiunto Gabrielli - questa è un’attività che servirà per chiarire ogni aspetto della vicenda". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio di Fregene, indagato anche il figlio della vittima

In questa notizia si parla di: omicidio - fregene - figlio - vittima

Fregene, 60enne morta in un villino: non si esclude ipotesi omicidio - Fregene è sconvolta per la misteriosa morte di una donna di 60 anni, trovata senza vita nel suo villino.

Omicidio a Fregene, indagati il figlio della vittima e un'altra persona. Il giallo di una seconda auto vicino alla villetta Vai su X

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Stefania Camboni uccisa nella sua abitazione a Fregene nella notte fra il 14 e il 15 maggio: i carabinieri di Fregene, insieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Ostia, hanno trovato in mezzo ai rovi di un campo vicino la c Vai su Facebook

Omicidio a Fregene, indagati il figlio della vittima e un'altra persona. Il giallo di una seconda auto vicino alla villetta; Omicidio Stefania Camboni, indagato il figlio della vittima; Omicidio di Fregene, indagato anche il figlio della vittima: ritrovata l'arma del delitto e il cellulare di St.

Omicidio di Fregene, indagato anche il figlio della vittima: ritrovata l'arma del delitto e il cellulare di Stefania - L’inchiesta sull’omicidio di Stefania Camboni, la donna uccisa a coltellate il 15 maggio scorso a Fregene, si arricchisce di un nuovo ... Come scrive msn.com

Omicidio Fregene, indagato anche il figlio di Stefania Camboni: le parole del legale - (LaPresse) Francesco Violoni, il figlio di Stefania Camboni, uccisa a coltellate nella sua abitazione di Fregene, è stato indagato dalla procura della Repubblica di Civitavecchia. Scrive ilmessaggero.it