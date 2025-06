Omicidio di Bader la fidanzata conferma le accuse | L’ho visto picchiato e inseguito

L’orrore di questa tragedia si fa ancora più intenso ascoltando le parole della fidanzata di Bader Eddine Essefi, il giovane cuoco tunisino vittima di uno svelamento che rischia di sconvolgere le indagini. Tra accuse e testimonianze, si delinea un quadro drammatico che solleva interrogativi sulla giustizia e la violenza. Un caso che cattura l’attenzione e chiede risposte chiare e definitive.

“L’ho visto picchiato e inseguito”. Sono parole pesanti quelle pronunciate dalla 15enne fidanzata di Bader Eddine Essefi, il giovane cuoco tunisino morto la sera del 25 aprile alla Barca. A pronunciarle è stata la ragazza stessa durante l’incidente probatorio richiesto dalla Procura per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Omicidio di Bader, la fidanzata conferma le accuse: “L’ho visto picchiato e inseguito”

