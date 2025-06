Omicidio Camboni anche il figlio della vittima nel registro degli indagati

Il mistero attorno all'omicidio di Stefania Camboni si infittisce: anche il suo unico figlio, Francesco Violoni, è stato iscritto nel registro degli indagati. La vicenda, avvenuta a Fregene lo scorso 5 maggio, ha scosso la comunità e ora solleva nuove domande sulla verità dietro questa tragica perdita. Cosa si nasconde dietro questo drammatico scenario? La verità sta emergendo passo dopo passo.

Fiumicino, 20 giugno 2025 – Anche il figlio di Stefania Camboni, la 60enne uccisa a coltellate nella sua villetta a Fregene il 5 maggio scorso, è ora nel registro degli indagati. Francesco Violoni, il figlio di Stefania è stato, infatti, indagato dalla procura della Repubblica di Civitavecchia. Poche ore dopo la scoperta del cadavere della vittima, i carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia, avevano a rrestato Giada Crescenzi, la nuora della vittima, considerata da chi indaga l’autrice materiale del delitto. Martedì scorso, i carabinieri di Fregene, insieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Ostia, avevano effettuato un nuovo e decisivo sopralluogo nella zona tra via Santa Teresa di Gallura e via Agropoli, chiusa al traffico per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

