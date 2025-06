Omicidi Villa Pamphili i pm sentiranno la madre di Anastasia

Un giallo che scuote Roma: i pm di Villa Pamphili si preparano ad ascoltare la madre di Anastasia Trofimova, la giovane russa trovata senza vita accanto alla sua bambina di 11 mesi. La tragica vicenda, ancora avvolta nel mistero, potrebbe svelare nuove ricostruzioni grazie alle testimonianze e agli esami in corso. La verità , ci si augura, emergerà presto per fare luce su questa triste tragedia.

Roma, 20 giugno 2025 – Verrà s entita dai pm di Roma la madre di Anastasia Trofimova, la 28enne russa trovata morta lo scorso 7 giugno a villa Pamphili a poca distanza dal corpo della figlioletta di 11 mesi, Andromeda. I magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, potrebbero ascoltare la donna qualora dovesse venire in Italia o attraverso rogatoria. Intanto sul corpo di Anastasia sono attesi per luglio i risultati degli esami istologici, disposti dalla Procura in seguito all’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, che serviranno a chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it