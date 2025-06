Omaggio a Rosa Balistreri a Licata il concerto di Gloria Santangelo

lo spettacolo promette di rivivere le emozioni intense delle sue canzoni e delle sue storie, portando sul palco la voce autentica di Gloria Santangelo. Un’occasione imperdibile per onorare la memoria di Rosa Balistreri e immergersi in un viaggio musicale che tocca il cuore di tutta Licata. Non mancate a questa serata unica, dedicata alla grande artista siciliana, un tributo che resterà nel cuore di tutti gli amanti della musica e della cultura popolare.

Un tributo a Rosa Balistreri, sabato 21 giugno a Licata, con lo spettacolo intitolato "Rosa Balistreri, Memorial cantatu e cuntatu". Un evento speciale, nato dal profondo legame con l'opera della leggendaria cantautrice, presso "La casa di Rosa" a Licata in via Martinez 42 a partire dalle 19.

