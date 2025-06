Olympo come finisce | cosa succede ad Amaia e gli altri spiegazione finale e stagione 2

Dal 20 giugno 2025, Netflix presenta "Olympo", una serie coinvolgente che ci porta nel mondo dei sogni e delle sfide di Amaia, atleta d'élite e capitana della nazionale di nuoto sincronizzato. Tra amicizia, ambizioni e ostacoli, la storia si sviluppa con colpi di scena emozionanti. Ma cosa succede realmente ad Amaia e agli altri personaggi? Scopriamolo insieme nella conclusione di questa avvincente stagione e in attesa di un'entusiasmante seconda stagione.

Dal 20 giugno 2025 è disponibile su Netflix Olympo. Si tratta della serie TV spagnola diretta da Marçal Forés, Daniel Barone e Ana Vázquez e scritta da Jan Matheu e Laia Foguet. La trama segue la storia di Amaia, una delle migliori atlete del paese, che si allena nel centro sportivo d’élite Pirineos. Non solo, la ragazza è anche la capitana della nazionale di nuoto sincronizzato, che pretende molto da sé stessa. La sua migliore amica Núria, però, riesce per la prima volta a superarla. Amaia, così, si rende conto che le prestazioni di alcuni suoi compagni stanno migliorando in modo inspiegabile e da qui avvengono dei colpi di scena. 🔗 Leggi su Latuafonte.com