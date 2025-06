Oltre l’Iss Cosa significa l’accordo tra Thales Alenia Space e Blue origin

Oltre l'ISS, cosa cela l'accordo tra Thales Alenia Space e Blue Origin? Con la fine prevista dell’attuale stazione spaziale, l’Esa punta a plasmare il futuro dell’orbitale con collaborazioni strategiche. Durante il Salone aeronautico di Parigi, la firma di un MoU tra queste realtà apre nuove prospettive per la creazione di infrastrutture spaziali innovative, segnando un passo decisivo verso un’era di esplorazione e sostenibilità nello spazio.

In un contesto in cui l’attuale Stazione Spaziale Internazionale (Iss) si avvicina alla fine della sua operatività prevista per il 2030, l’Agenzia spaziale europea (Esa) muove un passo strategico verso la futura infrastruttura orbitale. Durante il Salone aeronautico di Parigi, Esa ha siglato un memorandum of understanding (MoU) con Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales e Leonardo, e la statunitense Blue origin, fondata da Jeff Bezos. L’intesa punta a esplorare collaborazioni nel campo dell’esplorazione spaziale in orbita bassa terrestre (Leo), in particolare in relazione allo sviluppo e all’utilizzo della futura stazione spaziale commerciale Orbital reef. 🔗 Leggi su Formiche.net