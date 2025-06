Oltre 400 bolidi che hanno scritto pagine di storia dell' auto | la Mille Miglia incanta Forlì e piazza Saffi

Oltre 400 bolidi, simboli di passione e storia, hanno conquistato Forlì: da Piazza Saffi a Forlì236, l’incanto della Mille Miglia si rinnova ogni anno. Il primo arrivo, alle 6 del mattino, ha visto sfilare una splendida Aston Martin DB2 del 1950, guidata da Hofmann e Bohhringer. A due anni dall’ultima edizione, la Mille Miglia torna a emozionare, unendo passato e presente in un spettacolo senza tempo.

Il primo bolide è arrivato in Piazza Saffi intorno alle 6. Una Aston Martin Db2 del 1950 guidata da Stephan Hofmann e Mathas Albert Bohhringer. La Freccia Rossa ha poi accompagnato il risveglio di Forlì con vetture che hanno fatto la storia dell'auto. A due anni di distanza la Mille Miglia è.

