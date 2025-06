Oliveta in fiamme | in fumo oltre un ettaro di terreno

Un incendio devastante ha coinvolto oltre un ettaro di oliveta a Castiglion Fiorentino, mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Arezzo. L'intervento, complesso e tempestivo, ha richiesto tutte le risorse disponibili per contenere il rogo e limitare i danni alla preziosa area agricola. Una situazione che sottolinea l’importanza della prevenzione e della pronta risposta in territori sensibili come quello toscano.

Ad andare in fumo è stato oltre un ettaro di oliveta. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Santa Lucia a Castiglion Fiorentino, per un incendio che si è sviluppato in un terreno agricolo. Un'operazione complessa che è ha impegnato i pompieri aretini a lungo nelle attività di.

