Ogni volta in cui non sa cosa fare Trump dice che deciderà entro due settimane

Ogni volta che si trova davanti a un bivio incerto, Donald Trump ricorre alla sua famosa promessa: "Deciderò entro due settimane". Un mantra rassicurante, che nasconde una strategia ben più complessa fatta di annunci spiazzanti e minacce eclatanti. Tuttavia, dietro questa frase sembra celarsi la paura di fallire o di affrontare decisioni difficili. Ma cosa si nasconde davvero dietro questo temporeggiare?

Donald Trump ha costruito la sua immagine di leader decisionista con annunci spiazzanti e minacce eclatanti, facendo conoscere l'arte dell'intimidazione come strategia di negoziazione. Eppure, ogni volta che davvero non sa cosa fare, che il corso degli eventi supera il suo intuito, che la scelta ha un costo troppo alto, ecco che arriva il mantra, la formula salvifica, la sospensione del giudizio: «deciderò entro due settimane». Lo ha detto peri dazi, lo ha detto per l'Ucraina, ora lo dice per l'Iran. E mentre il mondo cerca risposte, lui prende tempo. Giovedì, nel pieno del conflitto tra Israele e Iran, Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha annunciato che il presidente Trump valuterà «entro le prossime due settimane» se autorizzare un attacco all'impianto nucleare iraniano di Fordow, struttura sotterranea che sfugge all'arsenale israeliano e potrebbe essere colpita solo con bombe bunker-buster statunitensi.

