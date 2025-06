Ogni scuola la sua traccia Cicerone e ’La cura’ di Battiato Buona anche la seconda prova

Ogni scuola affronta la sua sfida, e questa volta l'esame di seconda prova ha rispecchiato la varietà e la ricchezza della formazione italiana. Tra ansie e sorrisi, studenti di diversi indirizzi si sono confrontati con prove diversificate, dai classici di Cicerone alle funzioni matematiche, passando per brani di Hilary. È stata una giornata intensa, ma ogni maturando ha dimostrato il proprio impegno e talento. Ora, è il momento di riflettere sui risultati e guardare avanti.

Seconda prova d'esame tra ansie e sorrisi. Dopo la prima giornata, le tracce del tema erano comuni a tutti gli istituti, cambia lo scenario. A seconda degli indirizzi delle scuole, diverse erano le prove, dalla matematica alle lingue, all'economia. Al classico è uscito, per latino, il De Amicitia di Cicerone; lo studio di una funzione, con una citazione di Cartesio ai maturandi allo scientifico. Al linguistico per inglese un brano di Hilary Mantel; all'artistico la prova per le discipline audiovisive e multimediali s'ispira a La cura di Franco Battiato. Tra i primi a terminare all'Einaudi c'è Giacomo Vincenzi dell'indirizzo scolastico 'economia turismo'.